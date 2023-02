Uchwała krajobrazowa w Malborku rodzi się w bólach od ponad 6 lat. W walce z reklamą na ulicach miasto chce skorzystać z gotowych standardów

Uchwała krajobrazowa w Malborku. Burmistrz analizuje

Co ciekawe, uchwała intencyjna w sprawie przygotowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane została przez Radę Miasta Malborka przyjęta w październiku 2016 r.

Co przez ten czas zrobiły władze miasta w tej sprawie? Miały na to ponad 6 lat, dokładnie 2310 dni. Być może nie ma wielkiej społecznej presji, by uporządkować sytuację. Ale gdy przed laty magistrat przeprowadził ankietę wśród malborczyków, to ze 185 osób, które wzięły w niej udział, 156 opowiedziało się za wprowadzeniem lokalnych regulacji, dzięki których reklamy przestałyby dominować w miejskiej przestrzeni.