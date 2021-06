U 10-letniej Ewy z Tczewa zdiagnozowano guz mózgu. Trzy miesiące temu oddała swoje włosy chorym na raka, teraz sama potrzebuje pomocy

- Przyjęto nas do szpitala, wykonano badania krwi, rezonans magnetyczny i otrzymaliśmy diagnozę, której żaden rodzic nie powinien nigdy usłyszeć - guz pnia mózgu - wspominają rodzice Ewy. - Z Gdańska przewieziono nas na oddział neurochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Kolejne badania, kolejny rezonans magnetyczny, biopsja, tomografia komputerowa i wynik: guz mostu i konara mózgu - glejak złośliwy. Natychmiastowe przeniesienie na oddział onkologiczny i dalszy etap leczenia.

Na chwilę obecną rodzice nie wiedzą, jak to się wszystko dalej potoczy. Zapewniają, że będą próbowali na wszelkie sposoby ratować Ewunię. - Zwracamy się zatem do Was, do ludzi z ogromnymi sercami o pomoc - proszą. - Sami nie jesteśmy i nie będziemy w stanie udźwignąć i sfinansować kosztów dodatkowych badań i leczenia. Sami wiecie, że są to niewyobrażalne koszty. Każda złotówka od Państwa będzie nas przybliżała do szczęśliwego zakończenia leczenia i powrót naszej córeczki do domu, do świata który zna i tak bardzo kocha. Każdego dnia wspomina, jak bardzo tęskni za domem i szkołą, planuje co będzie robić jak wróci. To czy to się uda zależy teraz od wielu z Was, do których zwracamy się z błaganiem o pomoc dla naszej ukochanej dziewczynki.