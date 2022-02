"Tytuł to wielki zaszczyt i wyróżnienie". Andrzej Grusiecki to Nauczyciel Roku w województwie i w Polsce

Dlaczego wybrał Pan właśnie ten zawód?

Praca nauczyciela to tak naprawdę przedłużenie mojej wielkiej sportowej pasji. Po zakończeniu ponad 20-letniej kariery zawodniczej jako tenisista ziemny postanowiłem spróbować swoich sił w roli nauczyciela i trenera. Miałem to szczęście, że w szkole, w której uczę wychowania fizycznego jest przedmiot tenis ziemny. W związku z tym w sposób naturalny podjąłem się wykonywania tego zawodu.

Co najbardziej lubi Pan w swojej pracy?

W mojej pracy najbardziej cenię sobie szanse pozytywnego wpływu na kształtowanie kolejnego pokolenia. Jako osoba towarzyska bardzo lubię pracę z ludźmi, a jako nauczyciel mam możliwość pomocy innym. Sport to moja wielka pasja i cieszę się, że mam możliwość przekazywania jej innym.

Jaka współcześnie jest rola nauczyciela?

Uważam, że szkoła, oprócz samej nauki, pełni ważną funkcję w przygotowaniu młodego człowieka do dorosłego życia. W związku z tym rolą nauczyciela jest nie tylko zaopatrzenie ucznia w wiedzę z danego przedmiotu, ale także przekazanie mu wartości, które będą przydatne i pozwolą mu dobrze funkcjonować po opuszczeniu szkoły. Trenując młodzież, staram się przy okazji przekazać, jak duże znaczenie ma w treningu i życiu systematyczność, dyscyplina, dawanie z siebie 100 procent podczas wykonywanej pracy.

Jakie ma Pan sposoby, aby wiedza łatwiej wchodziła uczniom do głowy?

Zawsze przekazuję ją w kilku etapach. Zaczynam od wiedzy teoretycznej. Tak, aby uczeń wiedział, co, jak i dlaczego funkcjonuje. Następnie przechodzę do części praktycznej. Bardzo lubię stosować metodę małych kroków. Pozwala to dokładnie realizować program, a także budować solidne fundamenty i nawyki. Kolejnym ważnym aspektem jest dopasowanie poziomu ćwiczeń do umiejętności uczniów. Pozwala to na maksymalne przekazanie wiedzy i budowanie pewności siebie u podopiecznych. Przykładam też bardzo dużą uwagę do samej relacji z uczniami. Kiedy dobrze czują się na lekcji, o wiele lepiej przyswajają wiedzę.

Jak zareagował Pan na informację o nominacji do naszego plebiscytu?

Zupełnie nie spodziewałem się takiej informacji i byłem niesamowicie miło zaskoczony. Fakt, iż rodzice oraz uczniowie nominowali mnie do plebiscytu sprawił, że poczułem się bardzo doceniony.

Czym jest dla Pana to pierwsze miejsce?

Zajęcie pierwszego miejsca w Polsce jest dla mnie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem. Przede wszystkim jest to dowód na to, że moja praca została doceniona i jestem na właściwej drodze jako nauczyciel i trener. Dwa ostatnie miesiące ubiegłego roku były gorącym okresem, który dostarczył mi wielu niesamowitych emocji. Wieczorem 30 grudnia, gdy zakończył się ostatni, ogólnopolski etap plebiscytu, dowiedziałem się, że zająłem pierwsze miejsce Polsce. Informacja ta sprawiła, że był to dla mnie jeden z najszczęśliwszych dni w 2021 roku i na pewno na długo pozostanie moim pięknym wspomnieniem.

Jakie cechy powinien posiadać dobry nauczyciel?

Powinien lubić swoją pracę, dzięki temu naturalnie będzie emanował pozytywną energią, która ułatwi mu przekazywanie wiedzy oraz współpracę z uczniami. Ważne jest, aby uczeń czuł się bezpieczny i akceptowany. Do jego problemów nauczyciel powinien zawsze starać się odnosić z szacunkiem i zainteresowaniem. Myślę, że takie właśnie podejście buduje atmosferę na lekcji i umożliwia wykorzystanie potencjału ucznia.

Rodzice i dzieci często nie wiedzą, jaką wybrać szkołę po podstawówce, czym się kierować. Co by Pan im doradził

Uważam, że duże znaczenie mają zainteresowania młodego człowieka. Dlatego powinno się szukać takiej szkoły, która pomoże mu je rozwinąć. Jeżeli nastolatek już wie, jaki zawód chce w przyszłości wykonywać, to najlepszym rozwiązaniem będzie znalezienie takiego miejsca, które pozwoli mu pójść w tym kierunku. Jeśli nie wie, najbezpieczniej jest wybrać liceum ogólnokształcące, gdzie będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz zastanowić się nad wyborem zawodu. Najważniejsze, aby uczeń w jak największym stopniu samodzielnie podjął tę decyzję, bo to on będzie się uczył w tej szkole.