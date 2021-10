Tytuł Sprawiedliwego dla Julii Ilisińskiej. Niezwykła historia wielkiego wyróżnienia

Uroczystość odbyła się 23 września tego roku. Ogród Sprawiedliwych usytuowany jest w Warszawie na skwerze gen. Jana Jura-Gorzechowskiego. O przyznaniu tytułu babci, pani Monika, pracująca na co dzień w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, dowiedziała się od krewnej mieszkającej w... Norwegii. Córka jej kuzynki natknęła się na tę informację w internecie. Gdańszczanka jest jedną z trzech żyjących w Polsce (i najprawdopodobniej na świecie) osób, które noszą to nazwisko. Jako najmłodsza, została oddelegowana przez rodzinę do udziału w uroczystości.

Julia Ilisińska wykazała się wokresie okupacji ogromną odwagą niosąc pomoc więźniom obozu koncentracyjnego. Nie złamały jej tortury Gestapo po aresztowaniu w 1941 r. Nigdy nikogo nie wydała. Nawet wtedy, gdy po rocznym śledztwie, z rąk niemieckich oprawców zginął w wadowickim więzieniu jej mąż.