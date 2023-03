Tym osobom zostanie odebrane 500 plus. Komu się nie należy? Nowe zasady przyznawania świadczenia 500+. Sprawdź, co się zmieni Agnieszka Kostuch

Rodzice w Polsce mogą liczyć na różne formy wsparcia finansowego, które pomogą im wychować dzieci. Chociaż wśród świadczeń można wymienić takie, jak m.in. becikowe oraz ulga podatkowa, nadal najpopularniejszym jest program 500 plus. Nie należy się on jednak wszystkim rodzicom. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus.