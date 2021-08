Tylko w Gdańsku 200 dzieci czeka w placówkach na rodziców zastępczych Dorota Abramowicz

Rodzina zastępcza: To nie film, ale życie. Bywa, że ze szczęśliwym zakończeniem 123rf

Potrzebują domu. Takiego, w którym można pomóc mamie przy ugotowaniu obiadu, spokojnie odrobić lekcje, pożalić się, gdy zawiedzie przyjaciółka z klasy. I przytulić do dorosłej osoby, która da poczucie bezpieczeństwa i miłość. Tylko w Gdańsku ok. 200 dzieci czeka na w placówkach na zastępczych rodziców. - Znam wiele przykładów, gdzie dorośli zdecydowali się przyjąć do rodziny albo dziecko spokrewnione, albo zupełnie obce i udaje się stworzyć to szczęście rodzinne - mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. - Daje ono dzieciakom skrzydła, pozwala się pięknie rozwijać. Aby tak się stało, musi być spełniony warunek konieczny, czyli pojawienie się przynajmniej jednego dorosłego, który dostrzeże w sobie potencjał, by stworzyć dziecku dom. Dla dorosłych, którzy zastanawiają się, czy stworzyć rodzinę zastępczą, w najbliższą środę, 25 sierpnia, gdański MOPR organizuje dzień otwarty.