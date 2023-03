Tyle zarabiają żołnierze. Lista płac na poszczególnych stopniach. Takie są zarobki w wojsku w 2023 roku! [06.03.2023]

Tyle zarabia się w wojsku. Wraz ze stopniem wojskowym pensja rośnie. LISTA

Zarobki w polskim wojsku są zróżnicowane i zależne od stopnia wojskowego, a także etatu, który zajmuje dana osoba. Co ciekawe, różnica pomiędzy zarobkami na najniższych a najwyższych szczeblach wynosi nawet kilkanaście tysięcy złotych. W wojsku istnieją też dodatki, takie jak dodatek funkcyjny czy dodatek wysługowy, które zwiększają wynagrodzenie.

Polskie wojsko jest jednym z najważniejszych filarów bezpieczeństwa naszego kraju. To złożona organizacja, mająca na celu ochronę interesów polskiego państwa i jego obywateli. Szczególnie teraz, w kontekście wojny za wschodnią granicą Polski, temat obronności jest na ustach wielu . Aby zachęcać kolejnych ochotników do wstąpienia w szeregi polskiego wojska, potrzebna jest jednak nie tylko dobra prasa, ale i... pieniądze.

Zarobki w polskim wojsku w 2023 r.

Etaty w polskim wojsku są przypisane do różnych stopni wojskowych i stanowisk. Każdy stopień to z kolei inna kwota wynagrodzenia. W wojskach lądowych mamy do czynienia ze stopniami: