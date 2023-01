Tyle zarabiają najpopularniejsi piłkarze na świecie. Cristiano Ronaldo zostawił w tyle Kyliana Mbappe i Leo Messiego

Najlepiej zarabiający piłkarze na świecie w 2022 roku

Cristiano Ronaldo w Manchesterze United zarabiał rocznie 40 milionów dolarów oraz mógł liczyć na kontrakty reklamowe na poziomie kolejnych 60 mln. Skonfliktowany z kolegami w szatni oraz trenerem Erikiem ten Hagiem gwiazdor po mundialu w Katarze zmienił jednak pracodawcę. Według doniesień hiszpańskiego dziennika "Marca" podpisał 2,5-letni kontrakt z saudyjskim Al-Nassr. Później nadal będzie związany z wiceliderem tamtejszej ligi, ale już jako ambasador Arabii Saudyjskiej w jej staraniach o organizację mistrzostw świata w 2030 roku.

Dziennikarze ujawnili, że sam kontrakt Ronaldo szacowany jest na 200 milionów euro rocznie (ok. 211 mln dolarów)! To największa umowa, jaką kiedykolwiek podpisał piłkarz. Wcześniej na szczycie było należące do Katarczyków Paris Saint-Germain, które płaciło rocznie 110 milionów dolarów Kylianowi Mbappe oraz 65 milionów dolarów Lionelowi Messiemu.