Tyle kosztują działki pod inwestycje w Malborku razem z wizualizacjami. Oto top 5 najdroższych

Działki przeznaczone pod inwestycje wystawione na sprzedaż w Malborku mają od lat swoich prywatnych właścicieli. Część była kupiona od miasta, ale niektóre należały wcześniej do innych podmiotów.

Działki inwestycyjne w Malborku. Dla większości są plany zagospodarowania

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania miasta wyznacza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Jest to dokument planistyczny obejmujący obszar całego Malborka. Istotą studium jest określenie polityki przestrzennej i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

W Malborku obowiązuje studium przyjęty 28 marca 1996 r. Był on zmieniany w 2010 r. dla części dzielnicy Kałdowo, w 2015 r. - dla części miasta przy kanale Ulgi, w związku ze sporządzanym wówczas planem miejscowym, w 2017 r. - dla fragmentu dzielnicy Wielbark, na pow. ok. 0,84 ha. Miasto pracuje nad nowym studium. Ma pasować do obecnych uwarunkowań wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz rosnących wymagań środowiskowych wraz z niezbędną aktualizacją zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych i potrzeb rozwoju.