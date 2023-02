Tyle emeryci otrzymają z tytułu nadpłaconego podatku. Z czego wynika zwrot podatkowy i do kogo trafi? [11.02.2023]

Część emerytów nadpłaciła podatek w pierwszej połowie 2022 r. Chodzi o to, że przez pierwsze sześć miesięcy ubiegłego roku obowiązywała stawka PIT wynosząca 17 proc. A w lipcu została ona obniżona do 12 proc. Niższa stawka PIT obowiązuje jednak wstecz – od 1 stycznia 2022 r. Dlatego też emeryci mają nadpłatę za miesiące od stycznia do czerwca 2022 r. włącznie . Z tego tytułu otrzymają zwrot, który wypłaci skarbówka.

Emeryci otrzymają zwrot z tytułu nadpłaty podatku - kto dostanie pieniądze i w jakiej kwocie

Na zwrot mogą liczyć emeryci, którzy dostają świadczenie wyższe niż 2500 zł brutto. Im wyższa emerytura, tym wyższy zwrot - np. seniorzy, którzy w ub. roku mieli 5 tys. zł brutto emerytury co miesiąc, mogą dostać w tym roku około 700 zł z tytułu zwrotu. Przy emeryturze wynoszącej 4000 zł, zwrot może wynieść ok. 450 zł. W przypadku emerytury w wysokości 3500 zł, orientacyjny zwrot podatku to 300 zł. A kto dostawał 3000 zł emerytury, może zyskać ok. 150 zł ze zwrotu podatkowego. Z kolei jeśli ktoś pobierał emeryturę w wysokości 2600 złotych brutto, wówczas zwrot będzie wynosił około 30 złotych.