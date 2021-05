Tykająca bomba na dnie Bałtyku. Morze trzeba ratować dla przyszłych pokoleń

Broń, paliwa i chemikalia zatopione w Bałtyku mogą grozić wielką katastrofą. Potrzebna jest pomoc Unii Europejskiej

Amunicja zatopiona w Bałtyku, w tym chemiczna, a także paliwo zalegające we wrakach grożą ekologiczną katastrofą na wielką skalę - piszą w liście do Ursuli von der Leyen posłowie do Parlamentu Europejskiego. Eurodeputowani z 15 krajów, z sześciu frakcji Parlamentu Europejskiego chcą, by neutralizację niebezpiecznych materiałów sfinansowała Wspólnota. - To idealny moment, żeby zwrócić uwagę na ten problem - podkreśla Anna Fotyga, europosłanka PiS.