Tyczka na Molo 2022. "Trzej Muszkieterowie" w Sopocie mogą postarać się o naprawdę wysokie skoki Rafał Rusiecki

Tyczka na Molo to mityng rozgrywany na Skwerze Kuracyjnym w Sopocie od 1984 roku Przemysław Świderski

W środę, 3 sierpnia i czwartek, 4 sierpnia od godz. 16 SKLA Sopot zaprasza na Skwer Kuracyjny, gdzie rozegrane będą konkursy w ramach 35. edycji „Tyczki na Molo”. Dla zawodników to możliwość rywalizacji tuż obok spacerowiczów i kibiców. Dla publiczności to okazja, by zobaczyć gwiazdy lekkoatletyczne z bliska.