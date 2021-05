Tych rzeczy nie powinny jeść Twoje dzieci! Co często im podajesz, a jest dla nich szkodliwe? Lista produktów

Dzieci coraz częściej zapadają na infekcje - rodzice szukają przyczyn wszędzie, a jak wiadomo, odporność buduje się latami. Zamiast fundować kolejne kuracje antybiotykiem i zastanawiać się, jaki suplement czy witamina pomogą unikać chorób lżejszych czy cięższych, warto przyjrzeć się diecie. Czego nie powinny jeść dzieci? Co jest szkodliwe? Jak powinna wyglądać dieta u dziecka - oto kilka produktów do wyeliminowania.

Maluchy obserwują dietę rodziców - często jemy w biegu, lubimy to, co znamy i nie urozmaicamy naszych posiłków. Wynika to z braku czasu, pomysłu czy chociażby faktu, że do pewnych nawyków żywieniowych zmusza nas oszczędność. Są jednak produkty, którymi nie powinniśmy zaczynać dnia ani my, ani dzieciaki. O ile wśród dorosłych rośnie świadomość, że nasza dieta jest uboga i sięgamy po warzywa i owoce, to dzieci nie zmuszamy do jedzenia produktów, których nie lubią. W końcu się przecież przekonają, prawda? Skutki tego odczuwane są jednak dość wcześnie - nadmiar przetworzonych produktów i cukru skutkuje stanami zapalnymi i obniżoną odpornością - z tego wynikają też problemy z zapaleniem gardła, uszu, alergiami. Dlaczego dzieci nie lubią pewnych pokarmów? Kiedy zaczynamy rozszerzać dietę malucha, to wprowadzamy do niej soki, kremy, dżemy. Kubki smakowe maluszka przyzwyczajają się do słodkiego smaku, więc owoc w swojej pierwotnej formie często jest dla nich po prostu... niesmaczny. Jest kwaśny, niesłodki lub mało wyrazisty w smaku. I sok, który wyciśniemy bezpośrednio z owoców czy warzyw nie będzie atrakcyjnym smakiem - dziecko sięgnie po to, co jest otoczone czekoladą albo posłodzone.

Gdyby w istocie produkty słodzone były miodem, wówczas nie byłoby problemu - to naturalny antybiotyk. Tak jednak nie jest. Do wszystkiego pakowany jest cukier. Do płatków, kremów, dżemów i słodkości.

Jak dbać o odpowiednią dietę dziecka? Jest kilka zasad, których należy przestrzegać, by dziecko było zdrowe, a to, czym je karmimy, wpływało na jego właściwy rozwój. 1. Nie zniechęcaj się - dziecko nie lubi brokułów? Spróbuj podawać je w innej formie. Jeśli maluszek nie lubi smaku jakiejś potrawy, nie musisz z niej rezygnować. Dodawaj po trochu do różnych dań, zmieniaj formę i przyprawy. To Ty dajesz mu wybór, bo Ty robisz zakupy i wychodzisz z propozycją.

2. Nie zmuszaj. Jeśli dziecko zje wartościowy posiłek, nie musi zjadać wszystkiego. Często jest tak, że zmuszamy malucha do zjedzenia wszystkiego z talerza, bo pozwolimy mu potem zjeść ciastka albo czekoladki. Trzeba unikać takich sytuacji. Nie kuśmy dzieciaków słodyczami. O tym trzeba pamiętać od małego - pozwalajmy dzieciom pomagać nam w kuchni. Niech czują zapachy, podziwiają kolory owoców - niech przyciągają je smaki, które pamiętamy z dzieciństwa.

Kto z nas nie jadł marchewki czy rzodkiewki prosto z ziemi? Dziś dzieciaki często nie mają szansy poznać tego smaku. Ich dzieciństwo to szeleszczące opakowania kolorowych ciastek, cukierków i czekoladowych jajek. 3. Słodycze jako nagroda Wiadomo, że w czekoladzie kryje się magnez i poprawia ona nastrój. Jednak maluchy nie wiedzą, ile to za dużo - po prostu pochłaniają niemożliwe ilości słodyczy. To my kontrolujemy, ile powinno ich być. 4. Czemu jemy dużo, a nie jesteśmy odżywieni? Zapominamy o podstawowym fakcie - wchłanianie najważniejszych substancji odżywczych odbywa się w dalszych częściach przewodu pokarmowego. Natomiast to, co zjadamy, często jest wchłaniane dużo wcześniej.



Co powinniśmy w takim razie jeść? Przede wszystkim warzywa i owoce - to one odbywają najdłuższą podróż przez przewód pokarmowy - sprawiają, że jesteśmy nie tylko najedzeni, ale też odpowiednio odżywieni. Jeśli nasz posiłek składa się z węglowodanów i cukru, to szybko poczujemy energetycznego kopa, bo trawienie odbywa się szybko. Chodzi jednak o to, by poziom energii był na jednakowym poziomie. To trudne, ale możliwe, jeśli układamy naszą dietę umiejętnie. Jeśli jest bogata w nasiona, warzywa strączkowe, mięso i soki, to tym samym wzmacniamy naszą naturalną odporność. Ważne jest też wykluczenie kostek rosołowych czy innych "wzmacniaczy" smaku. Powinniśmy stosować jak najwięcej ziół - pomagają w trawieniu i dodają aromatu.

5. Nie rozleniwiajmy kubków smakowych naszych dzieci - to chyba najlepsza rada. Nie wszystko musi być słodkie albo słone - smaków jest o wiele więcej. Czym karmić mózg dziecka?