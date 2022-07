Twoja Twarz Brzmi Znajomo: Te gwiazdy wygrały show Polsatu. Sporo archiwalnych zdjęć

Twoja Twarz Brzmi Znajomo: na czym polega?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo to program, w którym uczestnicy, starają się jak najdokładniej odwzorować legendarne postacie polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Pod koniec odcinka jury ocenia ich występy. Głos mają także inni uczestnicy, którzy nagradzają swoich kolegów.

Co odcinek, do jednej osoby, trafia czek o wartości 10 tysięcy złotych. Zwycięzca przekazuje go na wybrany cel charytatywny. Po kilku tygodniach najlepsi uczestnicy przechodzą do finału. Do osoby, której uda się zwyciężyć, trafia czek o wartości 100 tys. zł. Pieniądze wesprą wybraną organizację charytatywną.