Twitch - platforma społecznościowa skupiona wokół gamingu. Jak zacząć swój pierwszy stream?

Trzy główne platformy związane z tematyką gamingu: Steam, Discord i Twitch. Od czego zacząć? Podpowiada Kamil Rybicki, Unity Developer w gdańskim studiu developerskim TapNice tworzącym gry mobilne.

Twitch - czym jest i dlaczego warto się nim interesować w kontekście gier video?

- Mówiąc o gamingu, wymieniłbym trzy główne platformy związane z tą tematyką: Steam, Discord i Twitch. Steam służy do dystrybucji gier w ramach chmury. Nie musimy kupować fizycznego pudełka z płytą, na której jest gra. Wystarczy opłacić dostęp do wybranego tytułu, co daje nam dostęp za każdym razem, gdy zalogujemy się do aplikacji. Z kolei Discord jest platformą społecznościową, na której tworzone są fora skupione wokół danego tytułu lub tematu. Natomiast Twitch to jedna z największych platform do streamingu gier, czyli transmitowania rozgrywki w czasie rzeczywistym. Średnio ogląda na nim transmisje prawie 3 mln graczy, przy jednoczesnej ilości 100 tys. streamerów. Twitch może być ważnym kanałem komunikacji dla producentów i wydawców gier, chociaż przede wszystkim odnoszą na nim sukces fani gamingu, chcący wspólnie z innymi graczami przeżywać swoją pasję.

Twitch - od czego zacząć w przypadku, kiedy nie chcemy być jedynie biernymi odbiorcami, a interesuje nas bycie twórcą?

- Oczywiście musimy założyć profil, który wzbudzi zainteresowanie. Zacznijmy od początku, czyli nazwy, opisu i profilowego avatara. Łatwa do zapamiętania, wypowiedzenia i przeliterowania nazwa, na pewno będzie sprzyjać polecaniu naszego profilu. Warto zamieścić krótki, ale nieszablonowy opis konta. Taki, dzięki któremu nowi widzowie dowiedzą się, kim jesteśmy i dlaczego warto nas oglądać. W kwestii avatara istnieje dowolność. To może być bohater z gry, modna postać lub nasze zdjęcie w niekonwencjonalnej sytuacji.

Twitch - mamy już swoje konto. Co dalej?

- Czas zacząć streaming. Najlepiej pomyśleć o streamie na Twitchu jako o rodzaju show. Na ekranie powinny się pojawić dodatkowe elementy, które nas wyróżnią, ponieważ gameplay - czyli pokazanie rozgrywki - to tylko część przekazu jakiego szukają odbiorcy. Najlepiej, jeśli widz zobaczy także nas, dlatego zewnętrzna kamerka to uzasadniona inwestycja. Oczywiście jeśli chcemy pozostać anonimowi, nie musimy włączać nagrywania z kamery urządzenia. Ewentualnie istnieją narzędzia, które w czasie rzeczywistym zastępują gestykulację twarzy, animacją jakiegoś bohatera. Jednak na początku warto się skupić na ważniejszych kwestiach, bo zaczynanie od tego rodzaju skomplikowanych rozwiązań może być stratą czasu i energii.

Twitch - co jest kluczowe w streamie gry?

- Podczas streamu przede wszystkim należy unikać ciszy. Jak już sobie powiedzieliśmy, dla graczy sam gameplay to za mało, a do utrzymania uwagi potrzebny będzie ciągły komentarz. Możemy mieć wyłączoną kamerę, ale mikrofon powinien być wykorzystany w 100%. W wypowiedziach można uwzględnić wątki poradnikowe, jeśli mamy duże doświadczenie w danej grze. Kiedy przechodzimy dany tytuł po raz pierwszy powinniśmy dzielić się wrażeniami i oceniać różne aspekty rozgrywki. Nie zapominajmy o poczuciu humoru. Dobra zabawa jest tym, co pomogło wybić się niejednemu streamerowi. W utrzymaniu stałego, dynamicznego tempa narracji może pomóc też znajomy gracz, dlatego warto rozważyć stream w duecie. Zwłaszcza, jeśli jeszcze nie mamy doświadczenia w tworzeniu przekazu live. Niezależnie, czy działamy solo czy w duecie, warto zachęcać widzów do dzielenia się swoimi opiniami. Dzięki temu poznajemy ich gusta i dowiadujemy się, czego oczekują, zyskujemy wątki do dalszego omawiania, a także dajemy możliwość interakcji, a nie tylko biernego odbioru.

Twitch - czy możemy zaproponować widzom coś więcej prócz ciekawego widowiska audiowizualnego?

- Tak, niektóre streamy mogą przybrać formę wydarzeń z nagrodami. Ludzie chętniej oglądają transmisje, gdy mają szansę wygrać nagrody, nawet o małej wartości. Element rywalizacji będzie dla nich dodatkowym smaczkiem zachęcającym, by angażować się w stream i zaczekać do końca na rozstrzygnięcie konkursu. Taką symboliczną nagrodą może być np. przydzielenie wyższej rangi na Discordzie - o którym wspominałem na początku rozmowy - co wciąż dla sporej części użytkowników jest miłym wyróżnieniem. Rangi na Discordzie są czymś funkcjonującym podobnie do facebookowych grup. Można być zwykłym członkiem, ale w przypadku bycia administratorem mamy większy wpływ na to, co publikowane jest na grupie. Podobnie jest na Discordzie. Innego rodzaju niskobudżetowym rozwiązaniem jest przekazywanie w ramach nagrody giveaway paysafecard, czyli doładowań do Google Play czy Play Station Network.

Twitch - czy to już wszystkie dobre praktyki obecności?