Tutaj powstanie elektrownia jądrowa na Pomorzu! Zobacz zdjęcia z drona gminy Choczewo, gdzie zostanie zbudowana pierwsza w Polsce atomówka

Od 2017 roku Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe realizowała badania lokalizacyjne i środowiskowe w dwóch rozważanych wariantach lokalizacyjnych: „Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo, sołectwo Słajszewo, Jackowo) oraz „Żarnowiec” (gmina Krokowa i Gniewino). Zakończyły się one w czwartym kwartale 2021 roku. Na podstawie wyników tych badań Spółka PEJ wybrała preferowaną lokalizację elektrowni. Efekty analiz zamieszczono w raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Badania potwierdziły, że lokalizacja „Lubiatowo-Kopalino” jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska i bezpiecznym dla ludzi.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowała, że badania, które poprzedziły wybór preferowanej lokalizacji, zostały zrealizowane na "niespotykaną dotąd w Polsce skalę".

- Wskazują one z jednej strony w jaki sposób elektrownia jądrowa będzie oddziaływać na otaczające ją środowisko i zdrowie ludzi, a z drugiej jak uwarunkowania środowiskowe mogą wpływać na bezpieczeństwo funkcjonowania samej elektrowni. Na początku procesu wyboru lokalizacji rozpatrywano aż 92 potencjalne miejsca. Analizy uwzględniły m.in. takie czynniki jak właściwości terenu, dostępność wody chłodzącej, położenie względem terenów objętych formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000 oraz obecne i możliwe do rozbudowy elementy infrastruktury jak na przykład sieci energetyczne, drogowe czy kolejowe. Wyniki analiz potwierdziły sprzyjające warunki do wybudowania elektrowni jądrowej w województwie pomorskim - informuje Spółka PEJ.