Tutaj nie wolno stawiać kuchenki gazowej! Porady ekspertów dla modernizujących małe kuchnie w blokach, by uniknąć kosztownych błędów Aleksandra Chomicka

Wiele osób uważa, że na gazie gotuje się szybciej, a przygotowane w ten sposób potrawy są smaczniejsze. Nie bez znaczenia jest i to, że nadal, mimo podwyżek cen, jest on bardziej wydajny i tańszy niż prąd elektryczny używany do tego samego celu. Tymczasem jednak wielu właścicieli i lokatorów mieszkań, znajdujących się w budynkach z tzw. wielkiej płyty może mieć problemy w dalszym stosowaniem kuchenek i płyt, gdy do ich drzwi zapukają gazownicy. W 2002 roku zmieniły się przepisy i w przypadku wielu mieszkań od początku wyposażonych w taki sprzęt, ich pierwotne usytuowanie jest niezgodne z prawem. Kuchenka gazowa nie może stać pod oknem, a nawet zbyt blisko niego.