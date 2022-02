Tutaj nie będzie prądu! Przerwy w dostawie prądu na Pomorzu. Gdzie nie będzie energii? Kiedy brak prądu? Awaria Energa 7.02.2022

Awarie i wyłączenia prądu. Region Gdańsk

Awarie i wyłączenia prądu. Region Gdynia

Gdynia gmina miejska

Chylonia , Gdynia ulice Dachnowskiego od 3 do 7, 7/A, 8, od 10 do 14, 15/A, od 16 do 21, 23, 24, 26, Nowodworskiego 2, 6, 6/A, 10, 12, 14, od 16 do 24, 24/A, od 25 do 27, 28/A, 29, od 31 do 33, 35, 37, 39, Orzechowa 14, 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 26, 28, 30, 30/A, 34, 36, 38.

08.02.2022 09:00–16:00