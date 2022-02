Tutaj nie będzie prądu! Przerwy w dostawie. Gdzie nie będzie energii? Kiedy brak prądu? Planowane wyłączenia Energa 22.02-3.03.2022

Gdzie nie będzie prądu w lutym i marcu 2022 r.? Podajemy planowane wyłączenia prądu w największych pomorskich miastach i powiatach w najbliższych dniach. Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczą. Na mapie sprawdzisz aktualne awaryjne wyłączenia prądu.

UWAGA: w przypadkach wyłączeń awaryjnych, prezentowane są komunikaty obejmujące większe obszary i duże grupy odbiorców Wyłączenia planowane prądu na Pomorzu - luty, marzec 2022 Planowane są czasowe braki energii elektrycznej w wielu miastach w naszym województwie. Podajemy planowane wyłączenia prądu w największych pomorskich miastach. Lepiej być na to przygotowanym.

Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. Sprawdź, kiedy nie będzie prądu w Twojej miejscowości:

Region Gdańsk

Gdańsk gmina miejska

Gdańsk ulice Batalionów Chłopskich 55, Po Schodkach 3, 5, 5/A, 7, 9, 9/A, 11, 15, 16, 16/A, 17, 19, 20, 20/A, 20/B, od 21 do 24, 24/A, 25, 25/A, 27, 28, Wąwóz 11, 12/B, 14A, 14B, 322–28.

23.02.2022 09:00–13:00

Region Gdynia

Gdynia gmina miejska

Gdynia ulica Orzechowa 46, 48, 50, 52, 54, 56.

22.02.2022 11:00–15:00

Gdynia ulice o. Pio 2, 9, 24, 27, -, Sucha DZ..

23.02.2022 08:00–14:00

Gdynia ulice Dachnowskiego 29, 31, 33, 34, 36, 38, Hutnicza 25/B, 25/i, 25/J, Nowodworskiego 46/A, 48/A, 54, 56, 63, 65, 67.

23.02.2022 10:00–16:00

Gdynia ulice Augustyna Kordeckiego 3, Bronisława Dembińskiego 45, 47, 49, 51, 72, 74, 74/A, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, Kalksztajnów 2/A, od 7 do 9, 11, 11/A, 12, 14, 14/C, 16, 18, 20, 20/A, 21, 21/A, 21/B, 22, 22/A, 23, 23/A, 24, 24/A, 25, 25/A, 26, 26/B, 28, 28/A, od 29 do 32, 32/A, od 33 do 35, 36/C, od 37 do 40, Sambora od 53 do 61, 61/A, 62, 65, 65/A, 67, 69, 69/A, 80, 88, 92, Swarzewska 56 A, 60.

24.02.2022 08:00–15:00

Kosakowo gmina wiejska

Dębogórze-Wybudowanie ulica Rzeczna 16.

22.02.2022 08:00–15:00

Rumia gmina miejska

Rumia ulica Jałowcowa 27.

22.02.2022 08:00–14:00

Region Kartuzy

Kościerzyna gmina miejska

Kościerzyna ulice Błękitna 43, 65/31, Gałęźna 33, 101/21, 101/33, 101/35, gen. Stanisława Maczka 28, 45, Kościerzyna-538, Karpiowa 2, 6, 10, 101/30, 101/31, Kartuska 31, 31/A, Łąkowa 1, 2, 4/A, 8, 13, 15, 29, DZ., 115 116/4, dz. 101/37, Piaskowa 4, 25, -, Kościerzyna-51/18, Wiejska 3, Zielona 6/1, 9 DZ., 101/41, 113/2, Kościerzyna-65/23.

24.02.2022 08:00–13:00

Kościerzyna gmina wiejska

Mały Podleś od 3 do 7, 10, 10A, 11, 12, Mały Podleś-106, Nowy Podleś , 122.

03.03.2022 08:00–11:00

Mały Podleś 8, 9, Nowy Klincz 114, Wielki Klincz WYB.

03.03.2022 08:00–16:00

Lipusz gmina wiejska

Lipusz ulice 8 Marca 1, 1/A, 1b, 2, 2/C, od 3 do 9, 11, Różana 13, Szeroka 8, 10, 12, 12/A, 15, od 17 do 19, 21, 23, 25, 31, 35, 37, 39, DZ..

02.03.2022 09:00–14:00

Przodkowo gmina wiejska

Smołdzino ulice Leśna 3, Letniskowa , 227, Sosnowa DZ, Techlinka 20 .

22.02.2022 08:00–16:00

Pomieczyno RĄB, Rąb ulice Cicha 2, Kalinowa 4, Kaszubska 74, 86, Osiedlowa 1, 6, 10, 11, Pogodna 10, Przyjazna 11, 215/8, Słoneczna , Dz. 212/9, Rąb-212/5 29, 30/A, od 31 do 34, 39, 63, 65, 66, 77, 81, 211/41, 215/20, 215/21, dz. 208/2, Dz. 210/13, Rąb-211/25, Rąb-215/28.

01.03.2022 08:00–12:00

Żukowo miasto

Żukowo , Żukowo-103/17, Żukowo-103/17 502–922–218.

22.02.2022 08:00–16:00

Region Starogard Gdański

Kaliska gmina wiejska

Kaliska ulice Boczna, Jasna, Kolejowa, Leśna, Nowowiejska, Okrężna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Sosnowa, Spacerowa, Starowiejska, Wschodnia, Zachodnia, Zblewska.

22.02.2022 08:30–10:00

16:00–17:00

Kaliska ulice Boczna, Jasna, Kolejowa, Leśna, Nowowiejska, Okrężna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Sosnowa, Spacerowa, Starowiejska, Wschodnia, Zachodnia, Zblewska.

23.02.2022 08:30–10:00

16:00–17:00

Pelplin obszar wiejski

Bielawki od 9 do 12, 12A, od 13 do 17, od 19 do 24.

24.02.2022 08:00–16:00

Region Tczew

Pruszcz Gdański gmina wiejska

Bogatka ulice Bażantów 4, 10/18, Żurawia , 10/9 , 10/8, Wiślinka ulice Dębowa od 2 do 7, 9, 12, 17, 18, 21, 313/10, 313/12, 313/17, 313/19, 448, Kwiatowa 7, 9, od 13 do 15, 18, 20/22, 27, 30, 32, 34, 36, 48, 50, 474, 478, 484, 488, DZ. 437, dz. 439, Lawendowa 13B, 15A, 15B, 311/43, 312/9, Osiedlowa , 309/5, Szkolna 6, 6/A, 8/A, dz. 312/6, Topolowa 1, 8, 12, od 15 do 20, 23, 24, 26, 0018–311/28, 311/27, 311/32 , 311/41, Wiślinka .

28.02.2022 09:00–14:30

Tczew gmina miejska

Tczew ulice Adama Mickiewicza od 7 do 16, Plac Gen.Józefa Hallera 1, Stefana Kardynała Wyszyńskiego 4, 6, 8 4.

24.02.2022 08:00–13:00

Region Wejherowo