Turystyczne perełki na Kociewiu! Warto zwiedzać Pomorze. Odwiedziłeś już te miejsca? To idealny pomysł na jednodniowy wyjazd

TOP 25 atrakcji turystycznych na Kociewiu!

Szukasz pomysłu na jednodniową wycieczkę po Pomorzu? Spieszymy z Pomocą! Gdyby zobaczysz już wszystkie ciekawe miejsca na Kaszubach, nie możesz ominąć Kociewia, które również potrafi zaskoczyć! Gdzie warto zajrzeć? Atrakcyjnych lokalizacji jest co nie miara. To m.in. urokliwa plaża w Borównie Wielkim, która w sezonie jest oblegana przez lokalesów, ale i nie tylko. Kociewie to także Grodzisko Owidz, czyli największa na Pomorzu rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego grodu, położona niedaleko Starogardu Gdańskiego.