Turyści „oblegają” zamek w Malborku na tyle, na ile pozwalają na to pandemiczne limity

Jeszcze można pomarzyć o takiej frekwencji jak przed wybuchem pandemii, gdy zamek i jego okolica przypominały tygiel, w którym można było usłyszeć języki z różnych stron świata. Rekord frekwencji oscylował już wokół 750 tys. zwiedzających w ciągu roku. Ale obecnie i tak jest dużo lepiej niż w 2020 r., gdy m.in. kultura została „zamrożona” po wybuchu pandemii koronawirusa.

Latem 2021 r. w zamku są już tłumy turystów.

- Przyjęliśmy limit 400 biletów na godzinę, co daje 4400 osób w ciągu jedenastu godzin. Do tego trzeba doliczyć nocne zwiedzanie, które również cieszy się dużym zainteresowaniem – mówi Beata Stawarska, wicedyrektor Muzeum Zamkowego. - Przy limitach będziemy chcieli pozostać, oczywiście zwiększając je, gdy sytuacja epidemiczna pozwoli. Bo wcześniej bywało tak, że 90 proc. ruchu odbywało się zwykle do godz. 15, a teraz jest on rozłożony równomiernie na cały dzień.