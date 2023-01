Turniej Energa Griffin Cup w piątej odsłonie. 10 pomorskich miast ugości młodych piłkarzy w halowych zawodach

Zgłoszenia do turniejów Pomorski ZPN przyjmuje mailowo na adres [email protected] do poniedziałku, 16 stycznia 2023 r. do godz. 23.59. Zgłoszenie należy przesłać na wypełnionym druku (formaty plików .doc lub .pdf). We wtorek, 17 stycznia przeprowadzone zostanie losowanie, które wyłoni drużyny zakwalifikowane do danego turnieju. Po zakwalifikowaniu się do udziału, klub będzie zobowiązany przekazać zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz listę zgłoszeń, z potwierdzeniem o posiadaniu polisy NNW w dniu turnieju organizatorowi.