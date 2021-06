Turek Ilkay Durmus został nowym piłkarzem Lechii Gdańsk. Lewoskrzydłowy nad Bałyk trafił z ligi szkockiej

27-letni Turek posiada również niemiecki paszport i występuje na pozycji lewego pomocnika. W minionym sezonie występował w zespole St. Mirren w szkockiej ekstraklasie, gdzie w 27 spotkaniach zanotował dwie bramki oraz trzy asysty.

Ilkay Durmus profesjonalną karierę rozpoczynał w Niemczech w zespole 1899 Hoffenheim. W 2011 roku dołączył do VfB Stuttgart, by rok później spróbować sił w kraju swojego pochodzenia. W Turcji nie dostawał jednak zbyt wielu szans, co spowodowało, że przeniósł się do Austrii, gdzie wypracował sobie bardzo dobrą renomę. Reprezentował barwy kolejno SC Austria Lustenau, SV Ried oraz FC Wacker Innsbruck, grając zarówno na drugim, jak i pierwszym poziomie rozgrywek. Tam przez trzy sezony zapisał przy swoim nazwisku 17 goli oraz 20 asyst. Dobra gra sprawiła, że trafił do szkockiej ekstraklasy, gdzie spędził dwa lata.

Durmus jest byłym młodzieżowym reprezentantem Niemiec (dwa występy) oraz Turcji (25 występów).