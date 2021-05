Tureccy piloci będą stacjonowali na lotnisku 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku

Zapowiedź przylotu Turków z Türk Hava Kuvvetleri, czyli Tureckich Sił Powietrznych do Malborka pojawiła się we wtorek (25 maja) po spotkaniu ministrów obrony obu państw, do którego doszło w Turcji. Polskie MON podaje, że szefowie resortów poruszyli kwestie dotyczące m.in. współpracy militarnej w wymiarze bilateralnym oraz w ramach współpracy sojuszniczej. Omówili także tematy związane z dalszym wzmacnianiem bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.