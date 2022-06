Tuchom. Niecodzienny poniedziałek (13.06.2022) strażaków i policjantów. Na fotoradarze wylądował rower. Jak? | ZDJĘCIA

Pożary w powiecie kościerskim, wypadki drogowe czy budowlane, podtrucia czadem i wiele innych - gdy do nich dochodzi, wiemy, że strażacy natychmiast ruszą do akcji. Ich służba jednak nie ogranicza się do tego typu sytuacji. Czasem muszą pomóc w pozornie błahych okolicznościach.

Coś takiego miało miejsce właśnie w poniedziałkowy poranek w Tuchomiu (13.06.2022). Straż pożarna, wraz z funkcjonariuszami komisariatu policji w Żukowie, interweniowały w związku z rowerem, który znalazł się na... fotoradarze.

- Kierowcy pojazdu nie zastano na miejscu zdarzenia. Rower po zdjęciu z radaru został przekazany patrolowi policji - opisują strażacy z OSP Miszewo.

Na razie nieznane są szczegóły, co do tego jak jednoślad trafił na urządzenie pomiaru prędkości.