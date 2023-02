Tu zjesz najlepszą pizzę w Trójmieście. Dzień pizzy 9.02.2023. Zobacz, które miejsca są najbardziej popularne

Najlepsza pizza w Trójmieście 2022

Prawdziwa Włoska pizza to niebo dla podniebienia. Łączy w sobie najlepsze składniki kuchni śródziemnomorskiej. Jest wypalana w specjalnym piecu kamiennym i ma idealną średnicę - ok. 32 cm.

Ranty pizzy neapolitańskiej są puszyste, za to środek cienki i lekko wilgotny.

Co ciekawe, w pizzy neapolitańskiej próżno szukać jakichkolwiek innych dodatków, oprócz sosu pomidorowego, oliwy i mozarelli. To właśnie ta prostota i umiar sprawiają, że placek jest pyszny i niemal uzależniający.