"TU rodziła się Solidarność Rolników” - ta wystawa oddaje hołd rolnikom i temu, co wywalczyli. 40. rocznica powstania rolniczej "Solidarnośc

- W każdym z regionów było wielu zasłużonych i aktywnych działaczy, a ta wystawa oddaje im hołd. Ten materiał dedykujemy też społecznościom lokalnym oraz młodemu pokoleniu, które już niekoniecznie pamięta "starą" wieś. To właśnie Kościół Katolicki i polskie wsie były najmocniejszymi punktami oporu. To, co rolnicy wywalczyli w 1981 roku, czyli umocnienie własności prywatnej, jest dziś jedną z podstaw tego, że przynajmniej częściowo mamy dobre podstawy i kierunek w gospodarce - mówił prof. Mirosław Golon.