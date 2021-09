Trzy warunki sukcesu Sopotu. Felieton Wojciecha Wężyka Wojciech Wężyk

Sopot powoli zmierza do finału prac nad strategią miasta. To dokument, bez którego każda organizacja jest skazana na dryfowanie od przypadku do przypadku. Tak właśnie dzieje się w naszym kurorcie, przed którym stoi wiele wyzwań, ale też możliwości. Strategia na najbliższe lata zadecyduje, w jakim mieście przyjdzie nam żyć.