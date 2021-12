Trzy razy Malbork. Wystawa, jakiej jeszcze nie było

- Jeśli potraktować trwającą wciąż wystawę jako element większej całości, to jest to przedsięwzięcie zakrojone nie tylko na dużą skale, jeśli chodzi o zasób obiektów zgromadzonych na jej potrzeby, ale także pod względem okresu, w jakim przedsięwzięcie jest realizowane. Skąd pomysł na takie właśnie zaprezentowanie dziejów malborskiego zamku?

- Od 2019 opowiadamy historię Malborka z trochę innej perspektywy. Chodzi o to, żeby spojrzeć na zamek z zewnątrz w kontekście tego, co działo się wokół. Dzięki temu możliwe jest wyeksponowanie jego roli w historii regionu, kraju i Europy na tle kolejnych okresów historycznych. Do tej pory wystawy na zamku pokazywały, co działo się wewnątrz. Najwięcej było tych dotyczących konserwacji zamku i jego odbudowy w XIX i XX wieku. Wystaw historycznych było niewiele. Przy okazji zbieramy materiał, który posłuży do konstruowania jednej dużej opowieści o zamku w formie wystawy stałej.

Zaczęliśmy od wystawy „Mądrość zbudowała sobie dom”, która pokazywała władztwo krzyżackie w Prusach i oczywiście Malbork jako zamek stołeczny i centrum tego władztwa. Teraz przyszedł czas na wystawę prezentująca okres polski w dziejach zamku – „Królestwa bronię dobytym mieczem i osłaniam skrzydłami. Malbork w Prusach Królewskich”, pokazującą 315 lat funkcjonowania Malborka w granicach Rzeczypospolitej. Była to rezydencja królewska, rezydowało tu dwunastu królów, a ich wizyty nie miały charakteru wypoczynkowego, tylko roboczy. Sprawowali tu władze, wystawiali dokumenty, sądzili. Był też Malbork mennica królewską za Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy, Jana Kazimierza. Wybijane tutaj monety pokazujemy na wystawie. No i wreszcie Malbork jako miejsce działalności jezuitów, którzy otrzymali tutaj przywilej od Jana Kazimierza i do Malborka się sprowadzili. Dostali od króla kościół zamkowy i kaplicę Świętej Anny. Rezydując na zamku stanowili ostoję katolicyzmu i ten wątek także na wystawie się pojawia. Jest więc ta ekspozycja mozaiką, z której każdy może sobie złożyć własną opowieść o Malborku. Nie narzucamy jednej narracji, nie mówimy, jak to było z perspektywy wszechwiedzącego kustosza czy kuratora wystawy. Zostawiamy ludziom możliwość samodzielnego budowania opowieści, bo wiadomo, że nie wszyscy są zainteresowani całą opowieścią. Część ludzi przyjeżdża tu zobaczyć konkretne artefakty, militaria, numizmaty…