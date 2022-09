Trzy prawdy transportu publicznego w Gdańsku. Przewoźnik, kierowca i pasażer. Komunikację miejską wkrótce czeka paraliż?

- W sierpniu autobusy z floty GAiT wykonały blisko 1 milion 388 tysięcy wozokilometrów - informuje Anna Dobrowolska, rzecznik prasowy GAiT. - Wskaźnik wykonania kilometrów rozkładowych przez autobusy wyniósł w sierpniu - 99,86 %.

Co było powodem braku realizacji części zadań?

- Powodem niezrealizowanych 0,14 % wozokilometrów - porównując liczbę niewykonanych wozokilometrów do tych zrealizowanych - były: w ok. 0,1 % przyczyny niezależne od przewoźnika, tj. m.in. kolizje, wypadki i postoje z winny obcej, zatory na trasach komunikacyjnych, w ok. 0,1 % kwestie techniczne, w ok. 0,01 % zdarzenia na trasach spowodowane przez kierowców oraz w ok. 0,01 % nieplanowane absencje kierowców z powodu: L4, nagłego zdarzenia losowego, urlopu okolicznościowego, czy spóźniania się do pracy - tłumaczy rzecznik spółki.