Trzy miesiące niepewności. Czy uda się przed 11 grudnia 2022 roku wyłonić przewoźnika, który pojedzie po linii PKM? OPRAC.: Kamil Kusier

Do biuletynu przetargowego UE wysłane zostało wysłane ogłoszenie o wyborze przewoźnika, który pojedzie po linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Ogłoszenie jest o tyle ryzykowne, bowiem powinno zostać rozstrzygnięte do 11 grudnia 2022 roku, wtedy wówczas nowy zwycięzca przetargu powinien uruchomić określone w zamówieniu połączenia na terenie województwa pomorskiego. Czy mieszkańcy Pomorza będą mieli dostęp do kolei metropolitalnej tuż przed świętami Bożego Narodzenia?