"Trzy miasta, jedna destynacja". Nagranie promujące Trójmiasto z różnych perspektyw, a w tle muzyka rockowa zespołu Lady Killer

Prace nad kampanią trwały od miesięcy letnich 2020, a w ich wyniku powstał klip promujący 3 wyjątkowe miasta. Ideą przewodnią kampanii jest prezentacja Trójmiasta jako miejsca, w którym dobrze się żyje jego mieszkańcom oraz pokazanie kilku pomysłów na to jak spędzać tu czas przez cały rok.

- Kampanią i klipem chcemy pokazać, jak wiele Gdańsk, Sopot i Gdynia mają wspólnie do zaoferowania – co najmniej trzy razy więcej niż gdziekolwiek indziej. Osią kampanii jest strona internetowa, dostępna pod adresem www. trojmiasto.pomorskie.travel, a jej głównym elementem jest specjalny teledysk, do którego obejrzenia serdecznie zapraszamy - mówi Łukasz Magrian, dyrektor biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.