Trzy jeziora człuchowskie w niecałe trzy godziny - Maciej Kosiński przepłynął je wpław. Zdjęcia

Trasa wynosiła niemal 6 000 metrów i wiodła przed trzy największe człuchowskie jeziora: Urzędowe, Miejskie Duże i Rychnowskie. Zaczęła się nad jeziorem Urzędowym w okolicach toru motocrossowego, a zakończyła na drugim krańcu miasta - niedaleko Rychnów i leśnego parkingu przy drodze krajowej nr 22. Zajęła 2 godziny i 42 minuty.

- Przepłynięcie Człuchowa wpław to pomysł, który narodził się w mojej głowie dwa lata temu jako kolejne wyzwanie sportowe, tym razem związane z moim rodzinnym miastem. Ukształtowanie geograficzne miasta oraz sentyment do jego jezior, a także pasja sportowa wydały się idealnym połączeniem do postawienia sobie takiego wyzwania - - mówi Maciej Kosiński.