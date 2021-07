Trzy elektryczne autobusy już jeżdżą ulicami Malborka. Kolejne trzy dotrą pod koniec lipca

W zajezdni MZK odbyła się uroczystość związana z projektem elektryfikacji taboru miejskiej spółki. Nie da się ukryć, że to był już najwyższy czas na wymianę autobusów. Na pewno przewoźnik zrobiłby to chętnie wcześniej, ale problemem były koszty takiej operacji.

Piątek (16 lipca 2021 r.) to historyczny dzień dla Malborka, bo kierowcy MZK przesiedli się z 23-letnich wysłużonych scanii do nowoczesnych autobusów elektrycznych. Komfort zyskają również pasażerowie. Już mogą sprawdzić, czy jest różnica, bo „elektryki” kursują na linii nr 1 i 6.

Ta historia zaczęła się parę lat wstecz, bo zwykle jest tak, że każde przedsięwzięcie trzeba dopiąć na ostatni guzik.

- Pierwsze myśli o możliwości zakupu autobusów elektrycznych pojawiły się podczas sesji Rady Miasta 28 stycznia 2018 r., gdy radni podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. We wrześniu tamtego roku złożyliśmy pierwszy wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W styczniu 2019 r. złożyliśmy drugi wniosek do CUPT. Obydwa projekty zostały pozytywnie ocenione i zaakceptowane do finansowania – przypomniała prezes MZK.

Ale od razu było wiadomo, że z uwagi na koszty nie da się przyjąć obydwu dotacji, bo w każdym przypadku wiązało się to z koniecznością zapewnienia wkładu własnego. Dla spółki nie była to łatwa sytuacja, bo choć była radość, że pomysł na wprowadzenie do Malborka autobusów na wtyczkę zyskała wsparcie, to trzeba było za nie grzecznie podziękować.