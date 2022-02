Tryptyk Gdański: Republika Deweloperów. Telewizja publiczna pokazała kolejną część reportażu o niejasnych zależnościach władzy i biznesu

- To co się dzieje w Gdańsku, w takim negatywnym kontekście; jest ewidentnie jakiś parasol ochronny, nie wiem, czy służb, czy policji, pewnie jedno i drugie – mówi Puternickiemu były radny, obecnie poseł Kacper Płażyński, m. in. o sprawach spółdzielni mieszkaniowej Ujeścisko i budowy nowych siedzib sądu na zapleczu dworca PKS.