Trwają prace rozbiórkowe wokół dworca Gdańsk Wrzeszcz. Wkrótce przenosiny do nowego obiektu

Ruszył długo oczekiwany remont dworcaGdańsk Wrzeszcz - jednego z najważniejszych dworców w Polsce pod względem liczby obsługiwanych podróżnych. W efekcie prac zaplanowanych do końca 2022 r., obiekt ma zyskać na funkcjonalności oraz wyglądzie, chociaż po zaprezentowaniu wizualizacji, co do tego ostatniego, toczy się zażarta dyskusja.