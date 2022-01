Trwają prace na stadionie żużlowym. Wymieniono bandy. Teraz będą... pomarańczowe

Za wymianę odpowiedzialny był Gdański Ośrodek Sportu, czyli właściciel stadionu. Jak poinformowało Wybrzeże, wymienione zostały 74 elementy na obu prostych. Stanowi to blisko połowę całej konstrukcji. Na łukach nic się nie zmieni, ale pozostałe części bandy będą o trzy centymetry wyższe niż dotychczas.

Co ciekawe, dolne części bandy od nowego sezonu będą musiałby być pomalowane na pomarańczowo, a nie jak do tej pory na niebiesko. To jedna ze zmian w przepisach.

Właściciel stadionu będzie jeszcze zobowiązany do zakupu dmuchanej bandy, która będzie montowana na łukach podczas wszelkich z zawodów na gdańskim torze. Obecnie banda została wysłana do producenta w celu uzyskania homologacji na sezon 2022.

- Banda stała została wymieniona na całych długościach prostych, aby zgodnie z wymogami regulaminowymi zlikwidować pofalowania i zastąpić uszkodzone elementy. Pozostaje jeszcze pomalowanie kickboardów, czyli dolnej części bandy. Na gdańskim stadionie miały do tej pory kolor niebieski. Od nowego sezonu na wszystkich obiektach muszą być zaznaczone na pomarańczowo - powiedział menedżer drużyny Eryk Jóźwiak, cytowany przez oficjalną stronę klubu.