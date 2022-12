Trwa zbiórka na operację dla 11-latka z Gdańska. To jedyna nadzieja, by Mateusz mógł samodzielnie chodzić

"Fundacja Siepomaga" - nierefundowana operacja ortopedyczna, sprzęt medyczny oraz rehabilitacja

- Od 9 lat wkłada ogromny wysiłek w to, by móc samodzielnie się poruszać. Przez te lata wielokrotnie zaskakiwał nowymi osiągnięciami, jednak wraz z rozwojem i wzrostem przykurcze nóg, pomimo wszelkim wysiłkom, odbierają mu sprawność. Rehabilitacja, nawet najbardziej intensywna, nie jest w stanie temu skutecznie zapobiec. Nadzieją na uratowanie funkcji chodu jest złożona operacja ortopedyczna połączona z intensywną, kilkumiesięczną rehabilitacją - czytamy w opisie zbiórki.

Mateusz i jego historia

Mateusz lubi jeździć na specjalnym rowerze, uwielbia wodę i spędzać czas na basenie. To właśnie tam ćwiczy oraz uczy się pływać. To pogodny chłopak, pełny energii i zapału. Jego marzeniem jest mieć własnego psa. Zobacz film z przesłaniem 11-latka. Każda wpłata i udostępnienie to wielki krok naprzód.