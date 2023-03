Trwa rekrutacja do klas integracyjnych w Szkole Podstawowej w Pucku. Dlaczego warto zapisać do nich swoje dziecko? | ZDJĘCIA, WIDEO

Klasy integracyjne w SP Puck - dlaczego warto zapisać dziecko?

Rekrutacja do klas pierwszych, w tym do klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku rozpoczęła się 27 lutego 2023 r. i trwać będzie do 7 kwietnia 2023 r. Do wstąpienia w jej szeregi zachęca m.in. Katarzyna Kotowska, pedagog specjalny z puckiej szkoły. Podkreśla, że klasy integracyjne to niezwykle ciekawa przygoda edukacyjna dla uczniów.

W zespołach tych dzieją się rzeczy atrakcyjne, realizowane są różnorodne projekty np. sportowe, ekologiczne, żeglarskie, kulturalne czy regionalne. Podczas lekcji pracuje dwóch nauczycieli: prowadzący i wspomagający, którzy prowadzą zajęcia równocześnie, często nawzajem się uzupełniając - podkreśla Katarzyna Kotowska z SP Puck.

Dużym plusem klas integracyjnych jest to, że są mniej liczne niż pozostałe. Zgodnie z przepisami oświatowymi, liczą maksymalnie do 20 dzieci. Ich program oparty jest głównie na wdrażaniu do współdziałania i poszanowania swej różnorodności przez dzieci.