Trwa oczyszczanie dna Motławy. Z wody wyciągnięto między innymi... skuter. Ekipa płetwonurków w akcji. 21.12.2022 r. ZDJĘCIA

Oczyszczanie dna Motławy w Gdańsku. 21.12.2022 r.

Gdańsk. Remont Długiego Pobrzeża

Modernizacja nabrzeża będzie głównie polegać na wzmocnieniu jego konstrukcji. Prace prowadzone będą na ok. 500-metrowym odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego i będą wykonywane równolegle przez miasto i inwestora prywatnego. Koszt inwestycji to około 41 mln zł. Jak podaje DRMG, zakończenie robót polegających na wzmacnianiu konstrukcji przewidziane jest na koniec 2023 roku. Jednocześnie po każdym zakończonym etapie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska do prac przystąpi Granaria, która wykona nową nawierzchnię - prace powinny zakończyć się w wakacje 2024 roku.