Trwa Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Gdańsku. Kolejny koncert w Bazylice Mariackiej 15 lipca 2022 r. OPRAC.: Anna Szałkowska

Piątek (15 lipca 2022 r.), 20.15, koncert w Bazylice Mariackiej mat. prasowe

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej to cykl wydarzeń, który na stałe wpisał się w tradycję muzyczną Gdańska. Jest to jeden z najstarszych festiwali na Pomorzu, cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkańców Gdańska jak i tych, którzy do stolicy Pomorza przybywają letnią porą. W piątek (15 lipca 2022 r.) o 20.15 wystąpi: Sebastian Kuczyński (organy, Warszawa).