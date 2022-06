Trupa Trupa w trasie. Moc mrocznej i intensywnej płyty gdańskiego zespołu

Kiedy rozmawialiśmy rok temu wczesną wiosną mieliśmy lockdown, czas pandemii. Płyta B FLAT A właśnie powstawała. Teraz Trupa Trupa pojeździła ze swoim nowym dziełem po świecie. Gdzie wam się lepiej grało, w USA czy w Europie?

Podobało nam się i tutaj i tutaj. W Europie graliśmy, kiedy pandemia była jeszcze w dość zaawansowanym stadium, ponieważ to był luty. Natomiast kiedy w maju byliśmy w USA, to w większości stanów restrykcje pandemiczne, w tym obowiązek noszenia maseczek, były już zniesione. W tym kontekście pandemicznym były to dla nas bardzo specjalne koncerty i wydaje mi się, że dla publiczności również. Wielu ludzi, którzy na nie przyszli, byli w klubach, na koncertach, po raz pierwszy od dwóch lat. I zdecydowanie było czuć, że ludzie są podekscytowani. Z drugiej strony czuć było także strach przed zakażeniem. Takie chyba są owe postpandemiczne koncerty, bardzo emocjonalne, chyba przez mieszaninę ekscytacji i strachu właśnie. Z oczywistych względów brakuje mi dystansu, ale wydaje mi, się że nigdy wcześniej nie daliśmy tak owocnych, intensywnych występów i nigdy nie mieliśmy tak dobrego kontaktu z publicznością i to wszystko właśnie z powodu doświadczenia pandemii.