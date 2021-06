Trupa Trupa prezentuje nowy teledysk i zapowiada kolejne wydawnictwo na przyszły rok. „To bardzo gdańska płyta”

Trupa Trupa z nowym teledyskiem i zapowiedzią nowego albumu

Gdański zespół już w listopadzie wyda swój pierwszy singiel z nadchodzącego albumu. Na razie jednak zaprezentował nowy teledysk do utworu „Fitzcarraldo” z ostatniej EPki „I’ll Find”. Numer ten trafił do zestawienia „Best New Music” magazynu Times:

„Beautiful, dreamlike tribute to the German film director Werner Herzog’s epic masterwork”.

Steve Lamacq na antenie BBC powiedział o „Fitzcarraldo”:

– It takes you somewhere without really going anywhereb.

Teledysk do „Fitzcarraldo” to pierwsze wideo koncertowe w historii zespołu.

– Widać tam fragmenty naszej ostatniej trasy amerykańskiej. Myśleliśmy o nagraniu klipu koncertowego, ale finalnie wyszła formuła „band on the road”. Są tam fragmenty występu Desert Days Festival, są ujęcia z Los Angeles, Palm Springs, z San Francisco oraz z podróży między tymi miastami. To piosenka z EPki „I'll Find”, którą wydaliśmy już w czasie pandemii. Brzmi bardzo mantrycznie i dobrze współgra z takimi krajobrazami – mówi w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim”Grzegorz Kwiatkowski, wokalista i gitarzysta zespołu Trupa Trupa.

Okładka EP „I'll Find”

Premiera koncertowego teledysku to również zapowiedź tras koncertowych w 2022 roku. W przyszłym roku Trupa Trupa wyruszy w trasę po Europie i Stanach Zjednoczonych w barwach agencji ATC Live i agencji Wasserman Music.