Trudny czas dla gdańskich kierowców: korki na Podwalu Przedmiejskim i moście wantowym

Przyczyny korkowania się odcinka Trasy Sucharskiego, dokładnie przed mostem im. Jana Pawła II, są łatwe do zdiagnozowania. Powodem utrudnień są prace konserwatorskie balustrad. Jak informuje urząd miasta, obecnie nakładana jest na nie powłoka antykorozyjna, co wymaga zamknięcia prawego pasa jezdni w kierunku Westerplatte. To wystarczy, by nie tylko o newralgicznych godzinach przed mostem tworzyły się kilkusetmetrowe zatory. Trzeba zaznaczyć, że za przeprawą ruch odbywa się już płynnie. Utrudnienia powinny potrwać do końca lipca.

Nowa organizacja ruchu sprzyja utrudnieniom?

Trudniej o ustalenie źródła komunikacyjnych problemów na głównych ulicach Śródmieścia. W korku na Podwalu Przedmiejskim można utknąć na kilkadziesiąt minut, niezależnie czy jedziemy o godz. 10, 13 czy 17. Powodem może być wzmożony ruch turystyczny, ale nie tylko.

