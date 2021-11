Trudne warunki pogodowe w Pomorskiem. Ostrzeżenie IMGW i prognoza

Pogoda Pomorskie - ostrzeżenie

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla województwa pomorskiego – głównie dla powiatów centralnych i wschodnich. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godz. 11.00 w poniedziałek. Przewidywane są opady śniegu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 centymetrów, a miejscami nawet do 20 cm.

"W dzień zachmurzenie duże, miejscami na zachodzie przejaśnienia. Przelotne opady śniegu - na północy oraz wschodzie także deszczu ze śniegiem do 20mm; przyrost pokrywy śnieżnej na północny do 10 cm. Temperatura od 1°C do 5°C, wietrzenie" - czytamy w komunikacie IMGW na Twitterze.

Alert dotyczy również województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego.

Uwaga kierowcy! Po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, mokre nawierzchnie dróg mogą zamarzać. Należy zachować szczególną ostrożność.