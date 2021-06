Trójmiejskie teatry kuszą premierami. Przed nami "Balkon", "Beton" oraz "Znaczy kapitan"

Scena Kameralna

Teatr Wybrzeże

Bohaterów Monte Cassino 30, Sopot

premiera 4 czerwca

Kolejne spektakle: 5 i 6 czerwca oraz 14, 15, 16 i 18 lipca

„Beton” – spektakl inspirowany historią najdłuższego gdańskiego falowca

4 czerwca Teatr Miniatura pokaże spektakl zajmujący się jednym z najbardziej kontrowersyjnych budynków w Gdańsku.

Przedstawienie powstało w ramach projektu „Falowiec, czyli podróż w historię” dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Jest adaptacją popularnej książki „Latawiec z betonu” Moniki Milewskiej.- „Beton” to fikcja sceniczna o inżynierze, twórcy gdańskiego falowca. Ten orędownik komunizmu, megaloman-donosiciel i oportunista odkrywa zadziwiającą właściwość własnego dzieła: falowiec zakrzywia czas, pozwalając na podróże w przyszłość. Tragizm losu inżyniera polega na tym, że niezależnie od wysiłków, które podejmuje, by wpłynąć na kształt przyszłości swojej i świata - nie jest on nigdy w stanie przewidzieć konsekwencji swoich działań, które często, mimo jego dobrych intencji, odnoszą skutek przeciwny do zamierzonego - opowiada reżyser spektaklu Michał Derlatka, dyrektor Miniatury.