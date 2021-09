Trójmiejska odsłona Baltic Sea Festival (11.09.2021). Koncert i spotkania. Gośćmi będą Jacek Dehnel i Piotr Tarczyński

Östersjöfestivalen/Baltic Sea Festival to prestiżowy festiwal muzyki klasycznej, organizowany przez Radio Szwedzkie od 2002 r. To festiwal muzycznych przeżyć i inspirujących rozmów, gdzie spotykają się emocje i siła myśli. Podczas tego wydarzenia staramy się dyskutować o nowych pomysłach, pogłębiać doświadczenia artystyczne i budować poczucie wspólnoty wokół Morza Bałtyckiego. To również jeden z największych i najważniejszych festiwali muzyki klasycznej w Europie z udziałem światowej klasy artystów, orkiestr i dyrygentów z regionu Morza Bałtyckiego. We współpracy z innymi placówkami kulturalnymi w regionie Morza Bałtyckiego przedstawia dyskusje między wybitnymi postaciami z dziedziny muzyki, polityki i ekologii. Celem jest otwarcie świadomości publiczności na środowisko Morza Bałtyckiego poprzez emocjonalną siłę muzyki.

Pomysł na Festiwal Morza Bałtyckiego zrodził się na początku 2000 roku, kiedy dyrygent i kompozytor Esa-Pekka Salonen musiał powstrzymać swoje dzieci przed pływaniem w Morzu Bałtyckim z powodu zakwitu sinic. Co mógłby zrobić jako muzyk dla regionu Morza Bałtyckiego? Z odpowiedzi na to pytanie, na spotkaniu z dyrygentem Valerym Gergievem, dyrektorem artystycznym i naczelnym Teatru Maryjskiego w Sankt Petersburgu, a także ówczesnym dyrektorem generalnym Berwaldhallen, Michaelem Tydénem, ​​narodził się Baltic Sea Festival.