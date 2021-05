Trójmiejscy kurierzy Glovo zastrajkowali. - Są zlecenia, na których tracimy - twierdzą

Maciej Słowik, przyznaje, że po akcji, w której wzięło udział około 60 trójmiejskich dostawców, bez rozmów z nimi, Glovo delikatnie podniosło „bonusy”. Jednak zastrzega, że to nie rozwiązało konfliktu i firma, jeszcze w poniedziałek, miała kłopoty z realizację zamówień, ze względu na brak kurierów. Tymczasem, w trakcie strajku - według jego reakcji - dostarczyciele otrzymywali telefony z pytaniem, czy wrócą do pracy, a w przypadku odmowy, byli w systemie blokowani na 12 godzin.

Kurierzy napisali też e-mail do Glovo, dając mu do wtorku 18 maja 2021 roku czas na odpowiedź.

„[...]nie jesteśmy w stanie dalej pracować na takich warunkach. Po wielu analizach i rozmowach z kurierami doszliśmy do wniosku, że jedynym sposobem , żeby utrzymać nasze dotychczasowe zarobki na tym samym poziomie jest ograniczenie dojazdu do punktu odbioru maksymalnie do 3 km oraz zagwarantowanie nam , że bonus utrzyma się na poziomie co najmniej takim jak teraz. Wprowadzenie nowych struktur zmusiło nas do przeprowadzenia dwudniowego strajku podczas weekendu. Chcieliśmy dać tym do zrozumienia, że nie będziemy godzić się na niekorzystne dla nas zmiany. Jeśli nie dojdziemy do porozumienia, zmuszeni będziemy do przeprowadzenia kolejnego strajku. Tym razem na jeszcze większą skalę.”