Trójmiasto z prestiżowymi nagrodami. Jest gwiazdą wśród centrów usług biznesowych w Polsce

Sektor Usług Biznesowych (BSS) to najprężniej rozwijający się sektor na Pomorzu. Nawet w trudnym 2020 roku powstało blisko 2000 nowych miejsc pracy, a liczba centrów BSS przekroczyła 160. Gama obsługiwanych w regionie procesów jest szeroka, a te najpopularniejsze to software development, IT helpdesk, finanse i rachunkowość.

- Pomorze jest faworytem międzynarodowych inwestorów, którzy szukają otwartości na nowe pomysły, utalentowanych pracowników i niepowtarzalnego klimatu, który sprzyja łączeniu świata biznesu z instytucjami edukacyjnymi i naszymi władzami lokalnymi - mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Trójmiasto od lat utrzymywało pozycję w ścisłej czołówce polskich lokalizacji dla sektora BSS. To miejsce wielu innowacji, które są tworzone w oparciu o wzajemne wsparcie członków silnej społeczności. O przyznaniu wyróżnienia Outsourcing Stars zadecydowały liczby: 5760 absolwentów kierunków ekonomicznych i informatycznych w roku 2019/2020, 8 nowych inwestycji i 40 wydarzeń outsourcingowych wspieranych przez miasto w 2020 r.