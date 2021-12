Trójmiasto: nadwyżka jedzenia. Gdzie oddać resztki jedzenia w Trójmieście? Jadłodzielnia 2021

Marnowanie żywności Trójmiasto 2021

W czasach ogólnego dobrobytu, zbyt często zdarza nam się kupować więcej, niż jesteśmy w stanie skonsumować. Taki brak umiejętności oszacowania spożycia skutkuje wyrzucaniem w skali roku całych ton żywności. Co ciekawe i jednocześnie najsmutniejsze, poziom życia ok. 2 mln. Polaków można określić jako skrajne ubóstwo. Osoby te z trudem mogą sobie pozwolić na zaspokojenie podstawowych potrzeb, często cierpiąc głód. Starajmy się więc w miarę możliwości kupować tyle, ile jesteśmy w stanie spożyć. Jeżeli już posiadamy znaczną nadwyżkę jedzenia, oddajmy je w odpowiednie miejsce, w którym taka żywność zostanie odpowiednio rozdysponowana.

Sklep społeczny Trójmiasto

W Gdańsku jak na razie funkcjonuje jeden sklep społeczny. Znajduje się na ul. Wolności 52 w Nowym Porcie.

W Gdyni powstały już trzy takie miejsca - ul. Lotników 86, ul. Maciejewicza 11 i ul. płk. Dąbka 207.

Do takiego sklepu oddać można produkty zamknięte, z ważną datą przydatności do spożycia. To m.in.: